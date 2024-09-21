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        Sakarya'da, "Farkındalık ve Ampute Futbol Sezon Açılış" programı düzenlendi

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü tarafından "Farkındalık ve Ampute Futbol Sezon Açılış" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 11:59 Güncelleme: 21.09.2024 - 12:05
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        Sakarya'da, "Farkındalık ve Ampute Futbol Sezon Açılış" programı düzenlendi
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü tarafından "Farkındalık ve Ampute Futbol Sezon Açılış" programı gerçekleştirildi.

        Adapazarı ilçesindeki bir restoranda düzenlenen programda ampute futbol takımının oyuncuları, yönetici ve davetliler bir araya geldi.

        Kulüp Başkanı Cemil Yıldırım, yaptığı konuşmada, 2018 yılında ampute futbol takımının kısa zamanda başarılar elde ettiğini belirterek, yeni sezon öncesinde takıma maddi ve manevi destek amaçlı bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Kulübün kısıtlı imkanlarına rağmen çok büyük başarılar elde ettiğine değinen Yıldırım, 2021-2022 sezonunda 24 maç hiç yenilmeden şampiyonluk yaşadıklarını belirtti.

        Yıldırım, 2022-2023 sezonunda hiç kart görmeden, saha içi ve dışı olayı yaşamadan "Türkiye'nin En Centilmen Takımı" ödülünü aldıklarını vurgulayarak, bu ödülün aldıkları kupalardan daha önemli olduğunu bildirdi.

        Herkesin engelli adayı olduğunu işaret eden Yıldırım, geçen yıl motosiklet kazasında ayağını kaybeden Muhammed Enes'i takıma kattıklarını, sporcunun bu yıl milli takım kampında yer aldığını ve bunun küçümsenmeyecek bir başarı olduğunu anlattı.

        Yıldırım, bir futbol takımından ziyade bir proje olduklarını dile getirerek, süper ligde yer alan takımın ayakta kalabilmesi için maddi destek beklediklerini aktardı.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sungur Mehmet Yeni de takımın kısa sürede bu seviyeye gelmesinin önemine değinerek, sporcuları ve emeği geçenleri tebrik ederek başarılar diledi.

        Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç de engelli sporcuların bu başarıları, hayata küsmeyerek elde ettiğini söyledi.

        Takımın her konuda yardıma ihtiyacı olduğunu belirten Dinç, bütçe imkanları doğrultusunda üzerlerine düşeni yapacaklarını, takımın süper ligde kalması ve şampiyon olması için mücadele edeceklerini bildirdi.

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