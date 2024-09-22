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        Sakaryaspor'da başkanlığa Cumhur Genç seçildi

        Sakaryaspor Kulübünde başkanlığa Cumhur Genç seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 16:37 Güncelleme: 22.09.2024 - 16:50
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        Sakaryaspor'da başkanlığa Cumhur Genç seçildi
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        Sakaryaspor Kulübünde başkanlığa Cumhur Genç seçildi.

        Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda mevcut başkan Gökhan İn aday olmadı.

        İn ve yönetimi, mali ve idari yönden ibra edilmedi. 255 delegenin katıldığı kurulda Genç, açık oylamayla üçüncü kez başkanlığa seçildi.

        Genç, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık 80 gün önce görevi devrettiğini, daha sonra kendilerinden önceki yönetim kurulunun başa geldiğini belirterek, Sakaryaspor için kim emek veriyorsa bunun çok değerli olduğunu kaydetti.

        İn ve yönetim kurulunun imkanları kadar bir şeyler yapmaya çalıştığını anlatan Genç, "Ama olmadı, kongre kararı aldılar. Daha sonra bu süreçte şehrin büyükleri, Sakaryaspor'un bize ihtiyacı olduğunu söylediler. Konu Sakaryaspor olduğu zaman gerisi teferruat oluyor. Tekrar buradayız." dedi.

        Yapacakları projelerden bahseden Genç, Sakaryaspor'un her zaman yanında olan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a teşekkür etti.

        Kongre üyeleriyle konuşurken, "Sakaryaspor'un şu anki durumuyla düşme hattı arasında 1 puan fark" olduğuna dair sohbet geçtiğini aktaran Genç, "Biz hiç aşağı bakmadığımız için yukarı bakıyoruz. 'Yukarıdaki 7 puanı nasıl kapatırız, ilk 2'ye nasıl gireriz?' Sakaryaspor Kulübü, hiçbir zaman oralara bakmayacak. Bizim olduğumuz yerde her zaman heyecan, iddia vardır. Söylediğimiz gibi şehir bu sene yine Sakaryaspor'dan keyif alacak. Biz sadece yeşil sahada kalacağız. Sakaryaspor, son zamanlarda çok yıprandı gerek yerelde gerek ulusalda. Biz ait olduğumuz yere çekeceğiz Sakaryaspor'u tekrar. Yeşil sahadayız biz. Buradaki başarılarla tekrar şehri arkamıza alacağız. İnşallah sezon sonu da mahcup olmadan bu görevi layıkıyla yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Burak Erken de yeni yönetime başarı dileyerek, her zaman Sakaryaspor'un yanında olacaklarını söyledi.

        Sakarya Spor Adamları Derneği Başkanı Zeki Öztürk de kongrede konuşma yaptı.

        Cumhur Genç'in başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

        Cem Kapankaya, Cihan Uzun, Çetin Serter, Fatih Genç, Fırat Gözcan, Kamil Üstün, Mehmet Fatih Güleç, Melih Dalkılıç, Murat Kaya, Semih Çiftçi, Sercan Damar, Serkan Kocasakal, Sinan Aydın, Tayfun Zeki, Yaşabey Kalebaşı, Sezair Çetin.

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