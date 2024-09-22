Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da zincirleme kazada yanan otomobildeki kadın öldü, eşi ağır yaralandı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yanan otomobildeki çiftten biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 22:46 Güncelleme: 22.09.2024 - 23:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da zincirleme kazada yanan otomobildeki kadın öldü, eşi ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yanan otomobildeki çiftten biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

        D-650 kara yolunda Sakarya istikametinde seyreden Salim K. (73) idaresindeki 54 RA 250 plakalı otomobil, yol yapımı nedeniyle araç kuyruklarının oluştuğu Hayrettin Mahallesi mevkisinde önündeki 03 BB 288 plakalı otomobile çarptı.

        Savrulan 03 BB 288 plakalı otomobil de 06 DBG 559 plakalı araçla çarpıştı.

        Kaza nedeniyle LPG'li olduğu öğrenilen 54 RA 250 plakalı otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada 54 RA 250 plakalı otomobilde bulunan Saadet K. hayatını kaybetti, ağır yaralı eşi çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Araçta çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Öte yandan kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, çalışmaların tamamlanmasıyla tek şeritten trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hizbullah'tan İsrail'e tehdit
        Hizbullah'tan İsrail'e tehdit
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Giovanni van Bronckhorst tarihe geçti!
        Giovanni van Bronckhorst tarihe geçti!
        Meteoroloji uyarmıştı! Heyelan, hortum, sel, yıldırım...
        Meteoroloji uyarmıştı! Heyelan, hortum, sel, yıldırım...
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Hayfa saldırısı 1 milyon kişiyi etkiledi
        Hayfa saldırısı 1 milyon kişiyi etkiledi
        Babasını parçalara ayırıp kayıp ihbarında bulundu!
        Babasını parçalara ayırıp kayıp ihbarında bulundu!
        Hayallerle yola çıkmışlardı! Bir aile kazası...
        Hayallerle yola çıkmışlardı! Bir aile kazası...
        Metin Arolat'a ilk veda
        Metin Arolat'a ilk veda
        "Ölümü yakıştıramadım"
        "Ölümü yakıştıramadım"
        İstanbul'da kaçak kat üstüne kaçak kat
        İstanbul'da kaçak kat üstüne kaçak kat
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        Elmalı turta nasıl ikonik bir Amerikan tatlısı haline geldi?
        Elmalı turta nasıl ikonik bir Amerikan tatlısı haline geldi?
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor! Can kaybı artıyor
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor! Can kaybı artıyor
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film

        Benzer Haberler

        Geyve'de bir mahallenin su basıncı sorunu yeni hatla çözüme kavuşturulacak
        Geyve'de bir mahallenin su basıncı sorunu yeni hatla çözüme kavuşturulacak
        Sakarya'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Sakarya'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Sakaryaspor'da başkanlığa Cumhur Genç seçildi
        Sakaryaspor'da başkanlığa Cumhur Genç seçildi
        Refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Çam Dağı'nda sonbaharın renkleri kendini gösterdi
        Çam Dağı'nda sonbaharın renkleri kendini gösterdi
        Sakaryaspor Başkanı İn, darbedildi (3)
        Sakaryaspor Başkanı İn, darbedildi (3)