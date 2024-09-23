Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı İn'e tokat atılan videoyu çeken zanlı adliyede

Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı Gökhan İn'e tokat atılmasına ilişkin videoyu çeken şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sosyal medya hesaplarında İn'e bir kişinin tokat attığı görüntünün paylaşılması üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında olay anını kayda aldığı tespit edilen ve ifadesinin alınması için çalışma başlatılan eski kulüp yöneticilerinden S.İ. emniyete teslim oldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı S.İ, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye götürüldü.