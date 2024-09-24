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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, çocuklara yönelik "Sanat Atölyesi" projesi başlatacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 16:24 Güncelleme: 24.09.2024 - 16:24
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden kısa kısa
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, çocuklara yönelik "Sanat Atölyesi" projesi başlatacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik Ofis Sanat Merkezi'nde düzenlenecek "Sanat Atölyesi", çocuklara sergi gezme kültürü kazandırmayı, sanatsal mekanları sevdirmeyi ve izlenimlerini beyaz sayfaya resmetmelerini amaçlıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, projenin çocuklara sanatı sevdirmeyi ve kültürel bağlarını güçlendirmeyi hedeflediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Ofis Sanat Merkezi'ni yeniden canlandırarak, hem çocuklarımızın hem de sanatseverlerin bu mekanda sanatı daha yakından deneyimlemesini amaçlıyoruz. Çocuklarımıza sergi gezme alışkanlığı kazandırarak, estetik duyarlılıklarını geliştirmeyi ve izlenimlerini yaratıcı yollarla ifade etmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Bu projeyle hem sanata ilgi uyandırmak hem de geleceğin sanatsever bireylerini yetiştirmek için çalışıyoruz."

        - Sakarya'da ulaşım yatırımları sürüyor

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yaptığı açıklamada, Sakarya'nın ihtiyacı olan ulaşım altyapısının inşası için kararlılıkla çalıştıklarını belirterek, raylı sistem projesi ve şehirdeki diğer ulaşım adımlarının ardından Yazlık Kavşağı için önemli bir sürecin içine girdiklerini bildirdi.

        Ulaşımla ilgili gelen talep ve şikayetleri takip ettiğini aktaran Alemdar, "Çalışma arkadaşlarımızla Sakarya’nın ulaşım geleceği hep masamızın üzerinde, gelen her talep ve şikayeti değerlendiriyor, sürekli bu alanda çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Alemdar, "yol medeniyettir" anlayışıyla arterleri yenilediklerini, kente yeni duble yollar kazandırdıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

        "1. Cadde'de sona yaklaştık, Arifiye'de yeni bir bölünmüş yolu hizmete açmak için çalışmalara başladık. Öğrenci ve velilerin refahına katkı sunmak için belediye otobüslerimizde ilk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz ulaşım, lise ve üniversite öğrencilerine yüzde 54 indirim uygulamasını hayata geçirdik. Otobüs filomuzu 23 yeni araçla güçlendirdik, yeni araçlarla çevreci, konforlu ve güvenli ulaşımı sağlamak için çalışmaya devam ediyoruz. Adapazarı- Serdivan hattı raylı sistem projesi için geçtiğimiz hafta güzel haberi şehrimizle paylaştık, yine ADARAY'ı da yeniden raylara indirmek istiyoruz. Yazlık Kavşağı'nın mevcut durumuyla ilgili de çok sayıda talep oluyor. Seçim vaatlerimiz arasında yer alan kavşakta yeni bir projeyi hayata geçireceğimizi ifade etmiştim. Ekip arkadaşlarımızın çalışmaları devam ediyor. Yakın zamanda bu konuyla ilgili de şehrimizle müjdeli haberi paylaşacağız. 'Ulaşımda Sakarya zamanı' düşüncesiyle yapacağımız daha çok iş, yürüyeceğimiz daha çok yol var."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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