Karasu sahilinde görülen kıyı erozyonu etkisini artırdı

Kübra Özoğlu da sahilin 17 sene önceki halini bildiğini dile getirerek, "Her sene kum dolduruyorlar, her sene bu kum boşalıyor." dedi.

Karasu'da yaşayan Eda Damar, son yıllarda kıyı erozyonu yaşandığını belirterek, "Kumsalımız dillere destan. Birçok yerde bulunmayan kuma sahibiz. Son yıllarda kumsal kalmadı." diye konuştu.

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