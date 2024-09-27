Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Sakarya'da Mobilya Sektör Zirvesi'nde konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bölgesinde güvenin ve istikrarın adresi haline gelen ülkemiz, küresel ve bölgesel meydan okumalara rağmen yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğunda emin adımlarla ilerliyor." dedi.

Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen Mobilya Sektör Zirvesi ve Arama Konferansı'nın açılışına katılan Kacır, mobilya sektörünün temsilcilerini tek çatı altında toplayan Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneğini (MOYSAD) çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Kacır, sektörün bugününe, yarınına ve hedeflerine ışık tutacağına inandığı zirvenin hayırlara vesile olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 22 yılda sanayiden ticarete, tarımdan sağlığa, eğitimden ulaştırmaya her alanda attıkları tarihi adımlarla Türkiye'nin tarihinde ve talihinde yeni bir sayfa açtıklarını, hayal olarak ifade edilen nice eser ve projeleri gerçeğe dönüştürdüklerini belirten Kacır, hatalı sanayi politikaları neticesinde akamete uğratılmış hikayeler tarihine dönüşmüş sanayileşme tarihin seyrini son 22 yılda değiştirdiklerini söyledi.

Bakan Kacır güçlü, rekabetçi üretim altyapısı, AR-GE ve inovasyon ekosistemi, girişimcilik kültürü ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye'yi küresel üretim ve teknoloji geliştirme üssü konumuna ulaştırdıklarını aktararak "Sanayide çalışan sayımız 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine çıktı. Sayıları 191'den 362'ye yükselen organize sanayi bölgeleri (OSB) ve kurduğumuz 45 endüstri bölgesi, Türkiye'nin üretim üslerine dönüştü. İmalat sanayimizin öncülüğünde ihracatımızı 22 yılda 36 milyar dolardan 262 milyar dolara yükselttik. Bölgesinde güvenin ve istikrarın adresi haline gelen ülkemiz, küresel ve bölgesel meydan okumalara rağmen yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğunda emin adımlarla ilerliyor. Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimize giden yolda, sanayimizin çarkları işliyor." diye konuştu.

Mevcut üretim potansiyeli, kapasitesi ve oluşturduğu istihdam bakımından imalat sanayisi içinde önemli bir konumda yer alan mobilya sektörünün de bu tablonun mimarları arasında yerini aldığını belirten Kacır, şöyle devam etti: "Yıllar içerisinde küçük ölçekli geleneksel atölye tipi üretim yapısından sıyrılarak bilgi tabanlı ve sermaye ağırlıklı üretim yapısına kavuşan sektörümüzün nitelikli ve yüksek katma değerli ürün kalitesiyle bugün küresel mobilya pazarında nasıl sağlam bir konuma sahip olduğunu gurur ve mutlulukla müşahede ediyoruz. Dünyanın 10. büyük mobilya ihracatçısı olarak mobilya üretiminde artık devler ligindeyiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak verdiğimiz teşviklerle sağladığımız desteklerle ülkemiz sanayisinin parlayan yıldızlarından mobilya sektörümüzü yeni yatırımlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sektörümüzde faaliyet gösteren işletmeler tarafından gerçekleştirilen yatırımlar için son 22 yılda 2 bin 776 teşvik belgesi düzenledik. 75 milyar liralık yatırımın ve 68 bin nitelikli istihdamın önünü açtık."

- "Sektörümüzün küresel mobilya pazarından hak ettiği payı alması tüm aktörlerle yakın işbirliği içindeyiz" Bakan Kacır, üreticilerin inovasyon kabiliyetlerini güçlendirecek, yenilikçi tasarımlara imza atmalarını sağlayacak 15 AR-GE ve 15 tasarım merkezini sektöre kazandırdıklarını dile getirerek "Sektörümüzün 460 milyar doların üzerindeki küresel mobilya pazarından hak ettiği payı alması için mobilya üretimine yön veren tüm aktörlerle yakın bir işbirliği içindeyiz." dedi. Dijitalleşme, sürdürülebilirlik, akıllı ve yenilikçi ürünlerin sektörün geleceğini tayin ettiğini, otomasyon ve robotik sistemlerin seri üretimde verimliliği artırmanın yanı sıra hassas ve müşteriye özel çözümler sunulmasına da fırsat tanıdığına işaret eden Kacır, veri odaklı karar verme altyapısının oluşturulmasının üretimden pazara değer zincirinin tüm aşamalarını optimize etmeye imkan tanıdığını kaydetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) teknolojilerinin kullanımının kişiselleştirme fırsatı sunup, müşteri deneyimini zenginleştirdiğini belirterek yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik açısından bakıldığında ise ürünlerin geri dönüşümünün, yenilikçi malzemelerin kullanımının müşterilerin tercihlerine yön veren faktörler olarak yerini almış durumda olduğunu anlattı. Küresel trendler ışığında mobilya sektörünün gelecek dönemde başarı dolu yolculuğuna daha güçlü bir ivmeyle devam etmesi için katma değerli üretimi, yeşil ve dijital dönüşümü temel üç öncelik olarak belirlediklerini vurgulayan Kacır, mobilya sanayisinin bu 3 ana sac ayağı üzerinde yükselmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Kacır, bu yaklaşım doğrultusunda sanayinin katma değer ve sürdürülebilirlik odaklı büyüme ivmesini yükseltecek yeni teşvik enstrümanlarını sanayicilerin hizmetine sunduklarını aktararak şöyle devam etti: "Temmuz ayında yatırım teşviklerimizi daha etkin mekanizmalarla ikiz dönüşüme yönlendirmeyi hedeflediğimiz 'Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm Destek Programları'nı hayata geçirdik. Program doğrultusunda, yatırımcılarımızdan işletmelerimizin ikiz dönüşümde ihtiyaçlarını adresleyecek yol haritalarını hazırlamalarını ve bizlere sunmalarını bekliyoruz. Sunulan yol haritalarıyla uyumlu yatırımları, öncelikli yatırımlar uygulamasıyla destekliyoruz. Desteklediğimiz projeleri gerçekleştiren tesislere, yol haritasının uygulama süresince 'Yeşil Dönüşüm Merkezi' veya 'Dijital Dönüşüm Merkezi' ünvanı veriyoruz. Sektör temsilcilerimizin verdiğimiz bu güçlü desteklerden azami seviyede istifade etmesini beklediğimizi bu vesileyle vurgulamak isterim."

- "Enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesinde somut ilerleme kat etmeye başladık" Döngüsel ekonomi yaklaşımı kapsamında, AB yeşil mutabakatı, sürdürülebilir ürün insiyatifi ve ormansızlaşmanın önlenmesi tüzüğünün sektörün dikkatle takip etmesi gereken süreçler olduğuna dikkati çeken Kacır, diğer yandan her geçen gün hanesine yeni başarılar ekleyen mobilya sanayisinin, inovasyonu ve farklılaşmayı odağına alarak rekabet gücünü artırması için seferberlik ruhuyla çalışmaları gerektiğini anlattı. Kacır, dün Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından Küresel Yenilik Endeksi 2024 Raporu'nun açıklandığını hatırlatarak "Ülkemizin, yenilikçilikte imza attığı gurur duyulacak başarıların tescil edildiği bir tablo. Genel sıralamada 37. sırada yer alan ülkemiz, üst-orta gelirli 34 ülke arasında 3. sıraya yükseldi. Markalar göstergesinde 1'inciyiz. Endüstriyel tasarımda 1'inciyiz. Özellikle tasarım alanındaki performansımızda aslan payını mobilya alanında gerçekleştirilen tasarımlar alıyor." diye konuştu.

Bakan Kacır, geçen sene Türk Patent ve Marka Kurumunun 54 bin 427 yerli tasarım tescili gerçekleştirdiğini, bunların 12 bin 223'ünü mobilya alanında tescil edilen tasarımlar oluşturduğunu dile getirerek "İnanıyorum ki sektörümüze kazandıracağımız yeni AR-GE ve tasarım merkezleriyle mevcut rakamları daha da yukarıya taşıyacağız." dedi. Sektörü daha üst seviyelere yükseltecek her adımda her daim omuz omuza yürümeye, yanlarında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Kacır, "Ekonomimizdeki gelişmelerin de sizler tarafından yakından izlendiğinin farkındayız. Etrafımızda yaşanan çatışmalara ve 6 Şubat depremlerinin ağır mali faturasına rağmen Türkiye ekonomisi sürdürülebilir ve nitelikli büyüme patikasında yol almayı devam ettiriyor. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek düzeylerindeki ihracatımız ve azalan ithalatımız, cari dengede önemli bir düzelmeyi beraberinde getirdi." ifadelerini kullandı.

- "Tesis ettiğimiz güven ve öngörülebilirlik iklimiyle ülkemize dış kaynak girişi önemli ölçüde artıyor" Kacır, TÜİK'in ağustos ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladığını anımsatarak "Bu yılın ağustos ayında dış ticaret açığımız geçen yılın ağustos ayına dek yüzde 42,7 azalmış. Böylelikle aylık 5 milyar dolar seviyesinin altına düşmüş, 4 milyar 992 milyon dolar olarak gerçekleşmiş oldu. Bu sizlerin başarısıdır. Yatırımcılarımızın, üreticilerimizin, ihracatçılarımızın başarısıdır. İnşallah bu istikamette kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Tesis ettiğimiz güven ve öngörülebilirlik iklimiyle ülkemize dış kaynak girişi önemli ölçüde artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kacır, enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesinde somut ilerleme kat etmeye başladıklarını, ekonomide elde ettikleri başarılar ve kazanımların milletin alım gücünü yükselterek talebi güçlendirecegini ve sektöre de olumlu yansımalar sağlayacağını belirterek şunları kaydetti: "Büyük bir kararlılık ve güçlü bir iradeyle ekonomimizin dayanaklılığını, direncini artıran programlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Kurguladığımız yatırımcı dostu politikalarla sanayimizin ihtiyaç duyduğu yapısal reformları hızla hayata geçirerek güçlü ve güvenilir bir yatırım iklimi tesis etmeyi sürdüreceğiz. Gerçekleşecek her yeni yatırımla ülkemiz daha hızlı kalkınacak, büyüyecek, milletimizin refah seviyesi daha da yükselecek."

Aile ve Gençlik Fonu'na değinen Kacır, "Orada biz de yönetim kurulunda bakan yardımcımız aracılığıyla temsil ediliyoruz. Gelin hep birlikte bu fonla sektörümüz arasında bir işbirliği inşa edelim. Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla özellikle yeni evlenecek gençlerimize önemli destekler sunuyoruz. Faizsiz uzun dönemli kredi destekleri sağlıyoruz. Onların aynı zamanda yerli mobilya ürünlerini tercih etmesini de birlikte sağlayacak bir kampanyayı hep beraber başlatalım diyorum. İnancımız, geleneklerimiz, töremiz ailenin, toplumun temel taşı olduğunu ifade eder. Dolayısıyla aile kurumuna güçlü şekilde sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.