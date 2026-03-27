        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencileri için hizmete aldığı çamaşırhanede "kitap saati" uygulamasını başlattı.

        Giriş: 27.03.2026 - 15:43 Güncelleme:
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, uygulamalarla öğrencilerin memnuniyetini kazanan projeleri hayata geçiriyor.

        Üniversite kampüsü içinde uygun fiyatı, kaliteli ürünleriyle öğrencilerin yemek ihtiyacını karşılayan Kampüs Mutfak'tan sonra kısa süre önce Büyükşehir Çamaşırhanesi hizmete alındı.

        Öğrenciler, randevu oluşturarak ücretsiz şekilde yıkama ve kurutma hizmeti alıyor.

        Büyükşehir, çamaşırlarının yıkanmasını ve kurutulmasını bekleyen gençler için "Kitap Saati" projesini başlattı. Öğrenciler, hizmetin tamamlanmasını beklerken oluşturulan noktada kitap okuyor, sessiz ve huzurlu ortamda vakit geçiriyor.

        - Yaşlılara göz taraması testi gerçekleştirildi

        Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi ekibi, Yaşlılara Saygı Haftası'nda huzurevi sakinlerini sağlık merkezine çiçeklerle karşılayıp uzman hekimlerce göz taraması testi yaptı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, büyükşehir, yaşlılara hizmet noktasında hayatın her alanında hassasiyet gösteriyor.

        Kentteki huzurevi sakinlerini Büyükşehir Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tıp Merkezi'nde çiçeklerle karşılayan ve en güzel şekilde ağırlayan sağlık ekibi, görme sorunu yaşayan ve göz sağlığıyla ilgili bilgi almak isteyen yaşlılara tarama testi gerçekleştirdi.

        Tarama testlerinde yaşa bağlı görme problemlerinin erken teşhisine yönelik kapsamlı değerlendirmeler yapıldı, ihtiyaç duyan vatandaşlara ilaç ve gözlük reçeteleri yazıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

