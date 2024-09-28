Sakarya'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Taraklı Göynük kara yolu Yeniköy Mahallesi mevkisinde T.A. idaresindeki kamyon, Yenidoğan Mahallesi istikametine dönmeye çalışan İ.Ö. yönetimindeki motosiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı sürücü, burada yapılan müdahalelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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