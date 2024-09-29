Sakarya Voleybol'da hedef Sultanlar Ligi

ONUR ORHAN - KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin yeni ekibi Sakarya Voleybol, Sultanlar Ligi'ne çıkmayı hedefliyor.

Sakarya'da 2019 yılında kurulan Sakarya Voleybol, ilk sezonunda mücadele ettiği Kadınlar 2. Ligi'ni yenilgisiz tamamlayarak Kadınlar 1. Ligi'ne çıktı.

Sultanlar Ligi'ne çıkma mücadelesi veren turuncu siyahlılar, bütçe ve sponsor sıkıntısı nedeniyle Temmuz 2023'te ligden çekilme kararı aldı.

Geçen sezon Kadınlar 2. Ligi'nde play-off finallerinde namağlup şampiyon olan Sakarya Voleybol, yeniden Karınlar 1. Lig'e yükseldi.

"Marka değerimiz Sakaryaspor'un ardından Sultanlar Ligi'nde de Sakarya Voleybol'un mücadele etmesi, çok güzel bir gösteri olur bizim için." ifadesinin kullanan Bektaş, Sakarya'da voleybolu "bir yerlere taşımaya" çalıştıklarını vurguladı.

Şehrin takıma sahip çıkması gerektiğini kaydeden Bektaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zor oluyor ama inşallah iyi mücadeleyle katkıyla destekle herkesin bir arada olduğu bir ortamda daha da ileriye taşıyabiliriz diye düşünüyorum çünkü bu başarının geleceğine inanıyorum. Bu başarı sadece bizimle ilgili değil, şehrin de bu işe sahip çıkması lazım. Sakaryaspor, bizim en büyük marka değerimiz, onun yanında bütün branşlarımızı sırasıyla başarılı şekilde Sakarya ismiyle temsil etmemiz lazım. Ligin belki en mütevazı kadrosuna sahip ama en iddialı takımı olduğumuzu düşünüyoruz. Bu senenin sonunda hep beraber Sultanlar Ligi'nde Sakarya Voleybol olarak mücadele edeceğimize inanıyorum."