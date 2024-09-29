Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Çetin'in, Pamukova ilçesinde oturduğu ve cenazeye katılmak için gittiği Geyve ilçesinden döndüğü öğrenildi.

Sağlık görevlileri, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Çetin'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Diğer araçlarda yaralanan 3 kişi ise Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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