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        Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, 2 aracın daha karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 17:51 Güncelleme: 29.09.2024 - 18:11
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        Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Sakarya'nın Geyve ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, 2 aracın daha karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        D-650 kara yolu Adapazarı istikameti Alifuatpaşa Mahallesi mevkisinde, yolun karşısına geçmek isteyen Remzi Çetin'e (84), T.A'nın kullandığı 34 VJ 7031 plakalı otomobil çarptı. Sürücünün ani fren yapması nedeniyle aynı yöndeki Ö.S. idaresindeki 34 ZLJ 69 ve H.P'nin kullandığı 43 AFT 036 plakalı otomobillerin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Çetin'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Diğer araçlarda yaralanan 3 kişi ise Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu kara yolundaki ulaşım, cenaze ve araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Yayaya çarpan aracın sürücüsü gözaltına alındı.

        Çetin'in, Pamukova ilçesinde oturduğu ve cenazeye katılmak için gittiği Geyve ilçesinden döndüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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