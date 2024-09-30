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        Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Al'dan öğrencilere "hoş geldiniz" mesajı

        Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrencilere özel mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 12:50 Güncelleme: 30.09.2024 - 12:52
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        Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Al'dan öğrencilere "hoş geldiniz" mesajı
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        Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrencilere özel mesaj yayımladı.

        Al, mesajında, "Sakarya Üniversitesi ailesine hoş geldiniz! Eğitim hayatınızın en önemli adımlarından birini attığınız bu yolculukta, öğrenci dostu şehrimizde sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Üniversitenin bilgiyle donatılmış, topluma faydalı, özgüveni yüksek, çağın gereksinimlerine uygun bireyler yetiştirme hedefiyle öğrencilere en iyi akademik ve sosyal ortamı sunmayı amaçladığını vurgulayan Al, "Araştırma Üniversitesi" adayı olarak deneyimli akademik kadro, güçlü altyapı ve zengin sosyal olanaklarla öğrencilerin iyi gelecek inşa etmeleri için gerekli desteği sunacaklarını kaydetti.

        Rektör Al, öğrencilerin araştıran, sorgulayan ve yenilikçi bireyler olarak yetişmelerinin en büyük dilekleri olduğunu ifade etti.

        Üniversite hayatları boyunca öğrencilere her türlü akademik ve kişisel gelişim için kapılarının her zaman açık olduğunu aktaran Al, 2024-2025 akademik yılının başarı, mutluluk ve unutulmaz deneyimler getirmesini diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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