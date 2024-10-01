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        Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde ağaca çarpan tırın sürücüsü yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde yoldan çıkan tırın ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 11:17 Güncelleme: 01.10.2024 - 11:24
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        Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde ağaca çarpan tırın sürücüsü yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde yoldan çıkan tırın ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 31 HG 210 plakalı tır, Hendek ilçesi Topağaç Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan tır, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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