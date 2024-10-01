Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde ağaca çarpan tırın sürücüsü yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde yoldan çıkan tırın ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde yoldan çıkan tırın ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 31 HG 210 plakalı tır, Hendek ilçesi Topağaç Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan tır, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.
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