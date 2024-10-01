Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı İn'e tokat atılmasını videoya çeken zanlıya tahliye

Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı Gökhan İn'e tokat atılmasını videoya çeken şüpheli tahliye edildi.

Sosyal medya hesaplarında İn'e bir kişinin tokat attığı görüntünün paylaşılması üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında olay anını kayda aldığı tespit edilen ve tutuklanan eski kulüp yöneticilerinden S.İ. salıverildi.

Gökhan İn'e tokat atıldığı görüntünün sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca "yağma" suçundan soruşturma başlatılmış, bu kapsamda polis ekiplerince İstanbul'da gözaltına alınan eski kulüp yöneticisi C.Ş. "yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

Emniyetteki ifadesinde, yönetimde yaşanan sıkıntılara ilişkin çıkan tartışma sonrası sinirlerine hakim olamadığını iddia eden C.Ş'nin, olay sırasında yanında S.İ'nin olduğunu, görüntülerin nasıl yayıldığını bilmediğini öne sürdüğü öğrenilmişti.

İfadesinin alınması için çalışma başlatılan ve daha sonra emniyete teslim olan eski kulüp yöneticilerinden S.İ. de savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "yağmaya teşebbüs" suçundan 23 Eylül'de tutuklanmıştı.