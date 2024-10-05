Anadolu Otoyolu'nda kaza yaparak yanan 2 tırın sürücüleri yaralandı

Bölgede bir süre aksayan ulaşım, çalışmaların tamamlanması ve tırların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

İtfaiye personelince söndürülen yangında iki tır da kullanılamaz hale geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi ekipleri sevk edildi.

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