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        Sakaryaspor, en az puan topladığı lig başlangıçlarından birini yaptı

        EMRE AYVAZ - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ilk 8 haftada aldığı sonuçlarla 2011-2012'den sonra en az puan topladığı sezon başlangıcını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 11:02 Güncelleme: 07.10.2024 - 11:02
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        Sakaryaspor, en az puan topladığı lig başlangıçlarından birini yaptı
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        EMRE AYVAZ - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ilk 8 haftada aldığı sonuçlarla 2011-2012'den sonra en az puan topladığı sezon başlangıcını yaptı.

        Geçen sezon play-off finalinde Bodrum FK'ye 3-1 yenilerek Süper Lig'in kapısından dönen Sakarya temsilcisi, kadro yapılanmasına giderek oyuncu grubunun tamamına yakınını değiştirdi.

        İdari ve ekonomik sorunların yanı sıra zemin bakımı nedeniyle iç saha maçlarını evinde oynayamayan yeşil-siyahlı takım, lige istediği gibi başlayamadı.

        Sezona Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalarak başlayan Sakarya ekibi, sonraki haftalarda Manisa FK ile 2-2, Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0 ve Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı.

        Ligin 5. haftasında Şanlıurfaspor'u 2-0 yenerek ilk galibiyetini elde eden Sakaryaspor, daha sonra MKE Ankaragücü'ne 2-1, Central Hospital Ümraniyespor'a 3-1 ve Fatih Karagümrük'e 4-0 mağlup olarak üst üste 3 yenilgi yaşadı.

        Sakarya temsilcisi, 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 7 puanla 8. haftayı 18. sırada kapattı. Rakip fileleri 8 kez havalandıran yeşil-siyahlı takım, kalesinde 13 gol gördü.

        Sakarya ekibi, bu sonuçlarla 2011-2012 sezonundan sonra en az puan topladığı ilk 8 haftayı geride bıraktı.

        Sakarya temsilcisi, mücadele ettiği ligde ilk 8 haftalar ele alındığında 2001-2002'de 7, 2002-2003 ve 2005-2006'da 17, 2003-2004'te 10, 2007-2008'de 19, 2008-2009'da 8, 2011-2012'de 4, 2022-2023'te 12, 2023-2024'te 9 puan toplamıştı.

        Sakaryaspor'un 2001-2002 sezonundan beri ilk 8 haftalar itibarıyla performansı şu şekilde:

        Sezon G B M A Y AV P S
        2001-2002 2 1 5 10 14 -4 7 15
        2002-2003 5 2 1 12 3 9 17 1
        2003-2004 3 1 4 10 9 1 10 9
        2005-2006 5 2 1 11 4 7 17 3
        2007-2008 6 1 1 19 7 12 19 1
        2008-2009 2 2 4 9 11 -2 8 17
        2011-2012 1 1 6 6 17 -11 4 16
        2022-2023 4 4 12 13 -1 12 9
        2023-2024 2 3 3 6 8 -2 9 12
        2024-2025 1 4 3 8 13 -5 7 18

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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