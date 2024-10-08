10. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali 15 Ekim'de başlayacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) işbirliğiyle Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle 15-17 Ekim'de 10. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, film gösterimleri, söyleşiler, sergiler ve film atölyelerinin gerçekleştirileceği festivale, "Kurmaca" ve "Belgesel" kategorilerinde Türkiye'den ve 12 ülkeden 2 bin 553 yapım için başvuruda bulunuldu.

Festivalde finale çıkan 20 film ekrana yansıtılacak ve kazananlar jüri tarafından belirlenecek.