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        Sakaryaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı

        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Uğur Okulları İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 18:54 Güncelleme: 08.10.2024 - 18:56
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        Sakaryaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Uğur Okulları İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.

        Antrenmana sakatlığı bulunan kaleci Jakub Szumski ile Salih Dursun katılmadı.

        Sakaryaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Sakaryaspor-Uğur Okulları İstanbulspor maçının, 20 Ekim Pazar günü saat 19.00'da zemin bakımı tamamlanan Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanması planlanıyor.

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