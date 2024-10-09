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        Sakarya'da yüksekten düşen kişi yaralandı

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bir inşaatta yüksekten düşen kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 12:21 Güncelleme: 09.10.2024 - 12:24
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        Sakarya'da yüksekten düşen kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bir inşaatta yüksekten düşen kişi yaralandı.

        Hacımurat Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan oğlunun yanına giden C.K, dengesini kaybederek yere düştü.

        Durumun fark edilmesi üzerine C.K, özel araçla Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        C.K, yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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