Sakarya'da Camili Mahallesi'ne 25 milyonluk liralık altyapı yatırımı yapılacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 11 Ekim Cuma günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek tanıtım törenine, tüm vatandaşları davet etti.

Camili Mahallesi'nde 25 milyon liralık yatırımla inşa edilecek atık su altyapı projesiyle, bölgenin atık suları güvenle Karaman Atık Su Arıtma Tesisi'ne taşınacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, SASKİ şehrin altyapısını geleceğe güçlü şekilde taşıyacak altyapı yatırımlarını sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Camili Mahallesi'nde 25 milyon liralık atık su altyapı projesine başlayacak.

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