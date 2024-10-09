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        Sakarya'da Camili Mahallesi'ne 25 milyonluk liralık altyapı yatırımı yapılacak

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Camili Mahallesi'nde 25 milyon liralık atık su altyapı projesine başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 17:05 Güncelleme: 09.10.2024 - 17:05
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        Sakarya'da Camili Mahallesi'ne 25 milyonluk liralık altyapı yatırımı yapılacak
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Camili Mahallesi'nde 25 milyon liralık atık su altyapı projesine başlayacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, SASKİ şehrin altyapısını geleceğe güçlü şekilde taşıyacak altyapı yatırımlarını sürdürüyor.

        Camili Mahallesi'nde 25 milyon liralık yatırımla inşa edilecek atık su altyapı projesiyle, bölgenin atık suları güvenle Karaman Atık Su Arıtma Tesisi'ne taşınacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 11 Ekim Cuma günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek tanıtım törenine, tüm vatandaşları davet etti.

        Şehri güçlü altyapıyla buluşturmayı amaçladıklarını belirten Alemdar, "Kısa süre önce müjdesini paylaştığımız Camili Mahallesi'nin güçlü altyapı projesinde, saha çalışmalarını başlatıyoruz. 25 milyon liralık yatırımla, bölgenin atık sularını kayıpsız şekilde Karaman Atık Su Arıtma Tesisimize ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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