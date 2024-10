Sakarya'da "23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları" başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Filistin" ana temasıyla düzenlenen 23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları başladı.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi konferans salonunda açılışı yapılan programa, Türkiye'nin yanı sıra Filistin'den şairler katıldı.

Etkinlikte konuşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, kültür ve sanat projelerine hız kesmeden devam ettiklerini, kentin her köşesinde vatandaşlara sanatı ulaştırmayı, onların hayatlarına dokunmaya çalıştıklarını söyledi.

Şiirin zamanın ruhunda izler bırakan en zarif name olduğunu aktaran Şirin, "Öyle bir name ki her dize gönüllere nakış nakış işlenir. Sözlerin ötesinde bir evren sunar bizlere. Görünmeyeni görmek, duyulmayanı işitmek, hissedilmeyeni hissetmek için bir kapıdır. Bugün şiirin gücüyle bir araya geldiğimiz bu özel akşamda kalplerimizde yalnızca edebiyatın zarafeti değil, insanlığın ortak davası da var; Filistin." diye konuştu.

Alpay Şirin, bu yıl etkinliğin ana teması olarak Filistin'i belirlediklerini belirterek, şunları kaydetti: