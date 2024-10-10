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        Sakarya'da kuzeni tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı

        Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde kavga ettiği kuzeni tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 23:31 Güncelleme: 10.10.2024 - 23:37
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        Sakarya'da kuzeni tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı
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        Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde kavga ettiği kuzeni tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

        İddiaya göre, İnönü Mahallesi'ndeki belediye otoparkında K.M. (30) ile amca oğlu E.M. (35) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kuzenini darbeden K.M. silahla ateş ederek kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan E.M, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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