Sakarya'da kuzeni tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı

İddiaya göre, İnönü Mahallesi'ndeki belediye otoparkında K.M. (30) ile amca oğlu E.M. (35) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde kavga ettiği kuzeni tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

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