Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Aziziye Mahallesi'nde çalışma yürüttü.
Şüpheli M.K'nin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde, ruhsatsız silah, şarjör ve mermi bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.