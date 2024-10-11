Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da 15 Temmuz Camili Mahallesi'ne 25 milyon liralık altyapı yatırımı kazandırılacak

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından 15 Temmuz Camili Mahallesi'ne 25 milyon liralık atık su altyapı projesinin çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 17:15 Güncelleme: 11.10.2024 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da 15 Temmuz Camili Mahallesi'ne 25 milyon liralık altyapı yatırımı kazandırılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından 15 Temmuz Camili Mahallesi'ne 25 milyon liralık atık su altyapı projesinin çalışmalarına başlandı.

        Projenin tanıtımı için 15 Temmuz Camili Mahallesi köyiçi yerleşkesinde düzenlenen programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yatırımın şehir için hayırlı olmasını temenni ederek, işlerini birlik ve beraberlik içerisinde yaptıklarını söyledi.

        Bugüne kadar şehirde yapılan büyük yatırımlardan bahseden Yavuz, üzerinde durulması gereken işlerin olduğunu fakat kentin kronikleşen büyük sorunlarının ortadan kaktığını ifade etti.

        Yavuz, el birliğiyle Sakarya'nın daha müreffeh bir şehir olması istikametinde, yarınlara daha güçlü yürüyerek gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

        TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Sakarya'nın günden güne büyüyüp geliştiğini ve her geliştiği anda da bir yeni bir hizmet yapmanın kendilerine nasip olduğunu aktardı.

        Her mahallenin ihtiyacının farklı olduğunu belirten Erdoğan, bu çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

        Erdoğan, kentin hangi bölgesinde ne eksiklik varsa el birliğiyle çözmeye çalıştıklarını kaydederek, şehrin gelişimi ve dönüşümünün de kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

        AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, AK Parti'nin "hizmet" demek olduğunu belirterek, Cumhur İttifakı ile Sakarya'nın çok farklı yere getirileceğini kaydetti.

        Kente hizmette bulunan herkese teşekkür eden Kaya, belediyecilikte iş bilinmediği ve gelişim gösterilmediği takdirde başarısızlığın faturasını iktidara çıkartmanın muhalefet adına kolay olduğunu ifade etti.

        Kaya, AK Parti'de olmayan belediyeler için de ilçeye hizmet adına Ankara'da koşturduklarını belirterek, AK Partili Belediyecilik anlayışıyla Sakarya'yı hak ettiği yerin üzerine çıkaracaklarını söyledi.

        Ülke siyasetinde de muhteşem işler yaptıklarını, ülkenin farklı yerlerine hizmetler götürüldüğünü anlatan Kaya, "En son geçen hafta grup toplantımızda kamuoyu ve toplumumuzda kanayan bazı konular vardı. Cumhurbaşkanımız hemen talimatını verdi, yasa çalışmaları başlatıldı. Bu dönem üç yıl boyunca vatandaşımızın ve halkımızın rahata kavuşması için gerekli her türlü kanunların çıkartılacağı bize söylendi, Meclis olarak bazen gece saat 04.00'lere kadar çalışıp vatandaşımızın daha güzel yaşaması için gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da siyasetin, hizmetin en önemli merkezi olduğunu ve millet için çalışan siyasi anlayışın faaliyetlerini sürdürdüğünü aktardı.

        Sakarya'nın her yerine ulaşmaya çalıştıklarını ve her mahalle için hizmete devam edeceklerini vurgulayan Alemdar, bugün de altyapı sorunu olan 15 Temmuz Camili Mahallesi köyiçi mevkisinde çalışma başlattıklarını dile getirdi.

        Alemdar, en kısa süre içinde buradaki altyapı sorunları tamamlandıktan sonra üstyapı alanında hizmetlerin devam edeceğini söyledi.

        Her ilçede farklı bir çalışma yürüttüklerini bildiren Alemdar, bu çalışmaları birlik ve beraberlik içerisinde yürüttüklerini kaydetti.

        Alemdar, Sakarya'da yapılan çalışmalar ve yapılacak olan projelerden bahsederek, bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

        SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu da projeye ilişkin bilgiler verdi.

        Konuşmaların ardından protokol üyelerince kurdele kesimi yapıldı ve hayata geçirilen proje kapsamında açılan kanala iş makinesi yardımıyla beton boru konuldu.

        Programa, AK Parti milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ertuğrul Kocacık, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, MHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Alkaş, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Daha 15 yaşındaydı! Bir anda fenalaştı! Okulda ölüm!
        Daha 15 yaşındaydı! Bir anda fenalaştı! Okulda ölüm!
        Green Card başvurularında nelere dikkat edilmeli?
        Green Card başvurularında nelere dikkat edilmeli?
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        7 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı girişimi!
        7 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı girişimi!
        Wanda Nara'dan Icardi'ye: Arjantin'e dön!
        Wanda Nara'dan Icardi'ye: Arjantin'e dön!
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        İstanbul'un suç kaydı kabarık çıktı: EGM 10 aylık verileri açıkladı
        İstanbul'un suç kaydı kabarık çıktı: EGM 10 aylık verileri açıkladı
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Beşiktaş'ta ocak hazırlığı!
        Beşiktaş'ta ocak hazırlığı!
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!

        Benzer Haberler

        Sakarya'da 2 ayrı suç örgütüne operasyon; 11 gözaltı
        Sakarya'da 2 ayrı suç örgütüne operasyon; 11 gözaltı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
        Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
        Sakarya'da kuzeni tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı
        Sakarya'da kuzeni tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı
        Sakarya'da "23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları" başladı
        Sakarya'da "23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları" başladı
        Sakarya'da silahlı saldırıda bir kişi yaralandı
        Sakarya'da silahlı saldırıda bir kişi yaralandı