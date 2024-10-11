GÜNCELLEME - Sakarya'da iki suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 zanlıdan 2'si tutuklandı

Zanlıların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 111 fişek ve yağma suçuna konu malzemeler ele geçirilmişti.

Suç örgütlerinin elebaşılığını yapan S.D. ve İ.A. ile O.V, V.K, H.A, S.C.A, B.B, İ.K, H.Z, S.Z. ve M.E. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.​​​​​​​

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte faaliyet gösteren iki suç örgütüne yönelik 8 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Sakarya'da iki suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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