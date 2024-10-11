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        GÜNCELLEME - Sakarya'da iki suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 zanlıdan 2'si tutuklandı

        Sakarya'da iki suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 10:45 Güncelleme: 11.10.2024 - 10:45
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        GÜNCELLEME - Sakarya'da iki suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 zanlıdan 2'si tutuklandı
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        Sakarya'da iki suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte faaliyet gösteren iki suç örgütüne yönelik 8 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

        Suç örgütlerinin elebaşılığını yapan S.D. ve İ.A. ile O.V, V.K, H.A, S.C.A, B.B, İ.K, H.Z, S.Z. ve M.E. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.​​​​​​​

        Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden İ.A. ve İ.K. tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Öte yandan şüphelilerin kredi çekemeyenlere faizle para verdiği, geri ödemeyenlerin de mallarını zorla aldığı belirlendi.

        Zanlıların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 111 fişek ve yağma suçuna konu malzemeler ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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