Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları, ülkelerindeki siyasi istikrarsızlığın son bulmasını istiyor

ŞAHİN OKTAY/EMRE AYVAZ - Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar, son 3 yılda yedinci erken genel seçimin yapılacağı Bulgaristan'da siyasi istikrarsızlığın sona ermesini bekliyor.

Çifte vatandaşlar, ülkelerinde 27 Ekim'de yapılacak erken genel seçim için Türkiye'de kurulacak 168 sandıkta oy kullanacak.

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-TÜRK) Onursal Başkanı Dr. Bayram Çolakoğlu, AA muhabirine, Bulgaristan'da son 3 yıldır çok ciddi siyasi istikrarsızlık yaşandığını, bu süreçte kurulan hükümetlerin 6 aydan fazla ömür süremediğini söyledi.

Bayram Çolakoğlu, Bulgaristan'ın istikrara kavuşmasının Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar için de bir avantaj olacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu an geldiğimiz noktada hükümeti A kişisi kurmuş, B partisi kurmuş çok önemli değil. İstikrarlı bir hükümetin kurulması, şu an birinci öncelik haline geldi. Bulgaristan'da öyle bir noktaya gelindi ki; vatandaş şu an herhalde 'istikrarlı bir hükümet kurulsa ya kim kurarsa kursun' diyecek duruma geldi. Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar için de ben böyle bir durum olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü burada da bir bıkkınlık var. Türkiye'den sandık açılması için yapılan başvurularda da ciddi bir düşüş var, nisan ayındaki seçime göre. Bu bize, burada da katılımın düşeceğini gösteriyor."