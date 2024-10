Destici'den savunma sanayi destekleme fonuna alınacak paraya ilişkin hükümete öneri

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, limiti 100 bin TL’nin üzerinde olan kredi kartlarından Savunma Sanayii Destekleme Fonuna yıllık 750 TL para alınmasına ilişkin yapılan yeni düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulunarak, “Belki limiti 100 binin üzerinde değil de 'harcaması 100 binin üzerinde olanlardan 750 lira alınır' şeklinde düzeltilebilir. Vatandaşın 100 bin liralık kredi kartı var ama belki ayda 10 bin lira harcıyor. Biz vergide adaleti her şeyin üstünde görüyoruz” dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Sakarya’nın Erenler ilçesinde yapılacak toplu açılış törenine katılmak için geldiği kentte partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Parti binasında açıklamalarda bulunan Destici, gıda denetimleri ile ilgili vatandaşların daha kapsamlı şekilde aydınlatılması gerektiğini belirterek, “Son günlerde konuşulan mevzular var, gıda denetimlerinde. Ben burada şimdi firma ismi de vermek istemiyorum. Çok ayrıntıya da girmek istemiyorum. Çünkü aslında bir firma gündemde konuşuluyor ama yüzlerce firma var. Yani konuşulmayan, gündeme getirilmeyen yüzlerce firma var. Dolayısıyla da bu denetimlerin son dönemlerde sık yapıldığını da biliyoruz. Bu konuda da Tarım Bakanlığımız elindeki bütün imkanları, bütün personeli kullanarak bu denetimlerini yapıyor ve yerine getiriyor. Daha kapsamlı bir açıklamayla vatandaşlarımızın aydınlatılması gerekiyor. Siyasetçilerimiz belki de bu hususlarda en temkinli olanlar ya da tedbirli olanlar. Biz de o durumdayız. Mesela şu anda işin aslının ne olduğunu bilemiyoruz. Neticede bu firmalarımızın önemli bir kısmı yerli firmalarımız, milli firmalarımız. Dolayısıyla da bu işin arkasında başka bir şey mi vardır? Bir rekabet mi vardır? Bütün bunları göremiyoruz. Bütün bunları bilemiyoruz. Dolayısıyla her şeyin tüm çıplaklığıyla ortaya konulması gerekiyor" diye konuştu.

Destici, limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira Savunma Sanayii Destekleme Fonuna katılma payı alınmasına yönelik düzenlemeyle ilgili de açıklamalarda bulunarak şunları söyledi:

“Elbette ki savunma sanayi bizim için hayatidir, çok kıymetlidir ve oraya ayrılacak ya da orayla ilgili planlanmış her kaynağı, her projeyi biz destekleriz Büyük Birlik Partisi olarak. Açık ve net söylüyorum. Birileri buna da bahane üretebilir. Ama burada tabii vatandaşlarımızın ben art niyetli olanları bir tarafa ayırıyorum. Çünkü direkt savunma sanayimize karşı olan bir kesim var. Belki limiti 100 binin üzerinde değil de 'harcaması 100 binin üzerinde olanlardan 750 lira alınır' şeklinde düzeltilebilir. Vatandaşın 100 bin liralık kredi kartı var ama belki ayda 10 bin lira harcıyor. Biz vergide adaleti her şeyin üstünde görüyoruz. Bunda en çok dillendiren bu konuda da teklifler sunan bir siyasi partiyiz. Onun için burada bu bir haklı serzeniştir, haklı şikayettir. 100 bin lira limiti olan değil de aylık kredi kartından 100 bin TL ve üzeri harcama yapanlardan bu rakam alınabilir. Bizim önerimiz bu."