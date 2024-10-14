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        Sakarya'da emniyet ve jandarmaya 93 yeni araç tahsis edildi

        Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 93 yeni araç hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 16:08 Güncelleme: 14.10.2024 - 17:13
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        Sakarya'da emniyet ve jandarmaya 93 yeni araç tahsis edildi
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        Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 93 yeni araç hizmete girdi.

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, alanda bulunan 93 aracı emniyet ve jandarma hizmetlerinde kullanılmak üzere teslim edeceklerini söyledi.

        Araçlardan 62'sinin emniyet teşkilatına, 31'inin de jandarma teşkilatına tahsis edildiğini aktaran Doğan, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya, ayrıca bu araçları bizlere veren, yardımda bulunan hayır sahiplerine de şükranlarımızı arz ediyoruz." dedi.

        Bu coğrafyanın zorlu olduğunu ve bin yıldır bu coğrafyada türlü mücadelelerle bugünlere gelindiğini dile getiren Doğan, bu toprakları gelecek nesillere de ebeden teslim etmek için büyük gayret içinde olduklarını vurguladı.

        AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci de Sakarya'nın konumu itibarıyla önemli bir kent olduğunu belirterek, "Sakarya emniyet yönünden çok önem arz eden bir yer. Şu anda gördüğümüz bu araçlar göğsümüzü kabartıyor. Sakarya'mızın Valisi ile Büyükşehir Belediye Başkanı ile emniyet ve jandarmasıyla güven şehri olan Cumhurbaşkanımızın 'Huzur bulduğum şehir.' dediği bu şehirdeki huzuru daha yukarıya çıkaracaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise teslimatı yapılacak araçların güvenlik güçlerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Devletinin gücünün milletin sağlıklı, huzurlu ve güven içinde yaşamasının en önemli sebebi olduğunu vurgulayan Alemdar, "Bu imkanı sunan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza, Emniyet Genel Müdürümüze, Jandarma Genel Komutanımıza, Valimize şükranlarımızı sunuyorum. Araçları kullanacak güvenlik güçlerimize kazasız huzur içinde görev yapmalarını diliyorum." şeklinde konuştu.

        İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca da suçla mücadele edebilmek için suç örgütlerinden daha güçlü olunması için daha güçlü silah ve araçlara, iyi eğitilmiş, inanmış adamlara, adanmış gönüllere ihtiyaç olduğunu belirtti.

        Yaşlı, yorgun hizmet araçlarının yerlerini yeni, daha güçlü araçların almasıyla daha fazla zaman ve personel tasarrufu sağlanacağını ifade eden Karaca, "Daha caydırıcı olacağız. Gelişmiş teknolojimiz, güçlü araç ve silahlarımız, adanmış ve inanmış adamlarımız var. Suçun ve suçlunun her türlüsü ile mücadele etmeye heves ve cesaretimiz var. Bize her zaman destek veren, dua eden vatandaşlarımız var. Bizim, başaracağımıza dair umudumuz var." diye konuştu.

        Tören, dua yapılmasının ardından araçların görev yerlerine uğurlanmasıyla sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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