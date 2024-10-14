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        GÜNCELLEME - Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamada yaralanarak hastanede ölen işçi defnedildi

        Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlamada ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren işçinin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 11:45 Güncelleme: 14.10.2024 - 11:45
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        GÜNCELLEME - Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamada yaralanarak hastanede ölen işçi defnedildi
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        Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlamada ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren işçinin cenazesi toprağa verildi.

        Patlamada yaralanan ve ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Naim Karagüzel (35), 30 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Böylece patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

        Karagüzel'in cenazesi, işlemlerin ardından Hendek ilçesi Çağlayan Mahallesi Camisi'ne getirildi. Burada taziyeleri kabul eden aile yakınları gözyaşı döktü.

        Evli ve iki çocuk babası işçinin cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        - Olay

        Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkmıştı. Soğutma çalışmaları sırasında işçilerden Mesut Şimay'ın (27) cansız bedenine ulaşılmıştı. Yaralanan 30 kişi sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce, Kocaeli ve İstanbul'daki hastanelere kaldırılmıştı.

        Patlamada ağır yaralanan Eray Kızıldağ (22) 4 Ekim'de, Güven Albayrak (24) 9 Ekim'de, Merve Menteş (26) de 10 Ekim'de tedavi gördüğü hastanede yaşamlarını yitirmişti.

        Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 zanlı ifadeye çağrılmış, sorgu ve işlemlerinin ardından şüphelilerden 6'sı gözaltına alınmış, 1'i salıverilmişti.

        Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden fabrika müdürü V.U. tutuklanmış, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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