GÜNCELLEME - Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamada yaralanarak hastanede ölen işçi defnedildi

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 zanlı ifadeye çağrılmış, sorgu ve işlemlerinin ardından şüphelilerden 6'sı gözaltına alınmış, 1'i salıverilmişti.

Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkmıştı. Soğutma çalışmaları sırasında işçilerden Mesut Şimay'ın (27) cansız bedenine ulaşılmıştı. Yaralanan 30 kişi sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce, Kocaeli ve İstanbul'daki hastanelere kaldırılmıştı.

Evli ve iki çocuk babası işçinin cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Karagüzel'in cenazesi, işlemlerin ardından Hendek ilçesi Çağlayan Mahallesi Camisi'ne getirildi. Burada taziyeleri kabul eden aile yakınları gözyaşı döktü.

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