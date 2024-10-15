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        Sakarya'da devrilen atık yüklü tırın sürücüsü yaralandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde atık yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 17:06 Güncelleme: 15.10.2024 - 17:12
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        Sakarya'da devrilen atık yüklü tırın sürücüsü yaralandı
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde atık yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi'nde ilerleyen Nevzat E. (52) idaresindeki plakası öğrenilemeyen tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada sürücü araç kabininde sıkışarak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tırdan yola savrulan atıklar ise belediye ekiplerince temizlendi.

        Galeri
        Galeri

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