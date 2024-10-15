Sakarya'da evinde rahatsızlanan yaşlı kadının yardımına YADEM ekipleri yetişti

YADEM Hemşirelik Hizmetleri ile ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Doru, tedavi edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre YADEM ekipleri, ihtiyaçlarını karşılamak ve hal hatır sorup sohbet etmek için gerçekleştirdikleri ziyaretlerle yaşlıların hayatına dokunuyor.

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