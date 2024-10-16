Sakarya'da park halindeki araca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Geçim, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü Özdemir ise Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırıma çıktı. Sürücü ile yanındaki Sultan Geçtim (48) araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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