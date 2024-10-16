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        Sakarya'da park halindeki araca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 08:35 Güncelleme: 16.10.2024 - 08:52
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        Sakarya'da park halindeki araca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Yeni Mahalle Kemaletin Sami Paşa Caddesi'nde Adem Özdemir (46) idaresindeki 34 GSA 266 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 54 YH 069 plakalı hafif ticari araca çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırıma çıktı. Sürücü ile yanındaki Sultan Geçtim (48) araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan iki yaralı, sağlık görevlilerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Geçim, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü Özdemir ise Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

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