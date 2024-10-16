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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi spor ve sürdürülebilirlik alanında uluslararası ödül kazandı

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, spor alanında hayata geçirdiği projeler ve yatırımlarla "Spor ve Sürdürülebilirlik" ödülüne layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 13:09 Güncelleme: 16.10.2024 - 13:52
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi spor ve sürdürülebilirlik alanında uluslararası ödül kazandı
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, spor alanında hayata geçirdiği projeler ve yatırımlarla "Spor ve Sürdürülebilirlik" ödülüne layık görüldü.

        Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 12 Ekim'de İtalya'nın Macerata şehrinde düzenlenen 4. Uluslararası Spor Video Ödülleri organizasyonunda Türkiye'yi Sakarya Büyükşehir Belediyesi temsil etti.

        Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonunca (ACES Avrupa) düzenlenen etkinlikte Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet sporuna yaptığı yatırımlar, gerçekleştirdiği çevre odaklı spor etkinlikleri ve spor altyapısıyla "Spor ve Sürdürülebilirlik" kategorisinde ödüle değer bulundu.

        Açıklamada, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak uluslararası alanda bir başarıya daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz. 'Spor ve Sürdürülebilirlik' kategorisinde ödül kazanarak hem şehrimizi hem de ülkemizi bir kez daha uluslararası düzeyde temsil ettik. Kazandığımız bu ödül, Sakarya'nın spor ve çevre dostu bir vizyonla geleceğe emin adımlarla ilerlediğinin somut bir göstergesidir. Bu başarılar, spor ve sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığımızı güçlendirirken, şehrimizi çevre dostu bir spor merkezi olarak ileriye taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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