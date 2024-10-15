Sakarya'da DEAŞ'ın yapılanmasına yönelik 26 sanığın yargılanması sürdü
Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'ın yapılanmasına yönelik 11'i tutuklu 26 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'ın yapılanmasına yönelik 11'i tutuklu 26 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.
Duruşmanın ikinci gününde tanık ifadeleri alındı.
Tanık B.Ö, DEAŞ'la irtibatının olmadığını öne sürerek, "Sanıklardan E.K. bitkisel ilaç satıyordu, onunla öyle ticaretim olmuştu. Sakarya'dan daha önce ziyaretime gelinmişti ancak bir tanışıklığımız yoktu. Dini bilgi ve birikimim var. Sakarya'dan gelenler dini konularda soru sormuştu, örgütsel görüşme olmamıştır, bana para vermediler." ifadesini kullandı.
Tanık T.M. de sanıklardan bazılarını tanıdığını, davaya konu "mescit" diye tabir edilen iş yerinde birkaç kez cuma namazı kıldığını dile getirerek, "Örgütsel konuşma, gizlilik ve sohbet yapıldığına şahit olmadım. Herkesin gidebildiği yerdi. Sanıklardan T.K'nin cuma namazı kıldırdığını hatırlıyorum." diye konuştu.
Tanık U.K. ise iş yerine hacamat yaptırmak için gittiğini belirterek, "Örgütsel bir eyleme şahit olmadım. Cuma namazı kılındığını görmedim. Herkesin girip çıkabileceği bir yerdi." dedi.
Tanık S.Ş. sanıklardan bazılarını tanıdığını dile getirerek, "Sanıklarla aramda örgütsel para transferi olmamıştır. İddianamede bu yönde yer alan hususları kabul etmiyorum." şeklinde konuştu.
Sanık müdafileri de müvekkillerinin savunmalarına katıldıklarını, aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Mahkeme, ara kararını açıklamak üzere duruşmaya yarına kadar ara verdi.
- İddianame
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 242 sayfalık iddianamede, DEAŞ'ın silahlı eylem ve faaliyet yürütmekte zorlandığı ülkelerde dernek, kitapevleri, mescit ve çayevleri üzerinden örgüte organik bağı bulunan hücre yapılanmalarına temin ettiği elemanların ideolojik ve silahlı eğitimi için gerekli finansmanı sağlayabildiği, propaganda faaliyetlerini sürdürebildiği anlatılıyor.
İddianamede, DEAŞ'ın sözde Marmara Bölgesi sorumlusu B.Ö'nün Sakarya'ya sanıklardan E.K'yi sözde "vali" olarak görevlendirdiği yönünde istihbari bilgilerin bulunduğu belirtilerek, E.K'ye ait Adapazarı ilçesindeki yasa dışı mescide gelen, burayla ilgilenen ve sorumluluk üstlenen şahısların tespiti amacıyla iletişimin denetlenmesi ve fiziki takip çalışmalarına başlanıldığı kaydediliyor.
Sanıkların haftanın bir günü az sayıda kişiyle örgütsel toplantı gerçekleştirdiği ifade edilen iddianamede, yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve toplama kararı bulunan kitap ele geçirildiği belirtiliyor.
İddianamede, sanıklardan Y.B'nin ikametinde yapılan aramada sırt çantası içerisinde DEAŞ mensuplarınca kullanılan kıyafet, bıçak ve benzeri yaşam malzemeleri ile sanığın el yazısıyla yazılmış vasiyetnamenin ele geçirildiği aktarılıyor.
İddianamede, 26 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan ise bir sanığın 6 aydan 1 yıla, bir sanığın da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
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