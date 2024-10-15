Sakarya'da DEAŞ'ın yapılanmasına yönelik 26 sanığın yargılanması sürdü

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'ın yapılanmasına yönelik 11'i tutuklu 26 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın ikinci gününde tanık ifadeleri alındı.

Tanık B.Ö, DEAŞ'la irtibatının olmadığını öne sürerek, "Sanıklardan E.K. bitkisel ilaç satıyordu, onunla öyle ticaretim olmuştu. Sakarya'dan daha önce ziyaretime gelinmişti ancak bir tanışıklığımız yoktu. Dini bilgi ve birikimim var. Sakarya'dan gelenler dini konularda soru sormuştu, örgütsel görüşme olmamıştır, bana para vermediler." ifadesini kullandı.

Tanık T.M. de sanıklardan bazılarını tanıdığını, davaya konu "mescit" diye tabir edilen iş yerinde birkaç kez cuma namazı kıldığını dile getirerek, "Örgütsel konuşma, gizlilik ve sohbet yapıldığına şahit olmadım. Herkesin gidebildiği yerdi. Sanıklardan T.K'nin cuma namazı kıldırdığını hatırlıyorum." diye konuştu.

Tanık U.K. ise iş yerine hacamat yaptırmak için gittiğini belirterek, "Örgütsel bir eyleme şahit olmadım. Cuma namazı kılındığını görmedim. Herkesin girip çıkabileceği bir yerdi." dedi.