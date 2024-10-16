Sakarya'da metal atıklarını sanata dönüştüren emekli öğretmen sergi açtı

Sakarya'da yaşayan emekli resim öğretmeni 74 yaşındaki Metin Aşoğlu, sanayi atıklarını değerlendirerek ürettiği eserlerini açtığı sergiyle sanatseverlerin beğenisine sundu.

Aşoğlu'nun metal ve alüminyum atıklarından yaptığı 37 eserinin yer aldığı sergi, Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Ofis Sanat Merkezi'nde açıldı.

Metin Aşoğlu, AA muhabirine, 7 yıldır bu tür çalışmalar yaptığını, eserlerin hepsinin kendi tasarımı olduğunu söyledi.

Çalışmalarında geri dönüşüm malzemelerini kullandığını aktaran Aşoğlu, bir eserin oluşumunun yaklaşık 3 ay sürdüğünü belirtti.

Aşoğlu, çalışmalarının sevgiye dönüştüğünü dile getirerek eserlerinde özgün çalışma yapmaya dikkat ettiğini ifade etti.

Sergiyi ziyaret eden İbrahim Esen, Aşoğlu ile uzun yıllar öğretmenlik yaptığını belirterek, eserlerin geri dönüşüme örnek teşkil ettiğini kaydetti.

Ziyaretçi Oral Kobaş ise atıklardan yapılan eserlerin topluma bir mesaj verdiğine işaret ederek bu çalışmayı ortaya koyan Aşoğlu'na teşekkür etti.