Taraklı'da istinat duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde hafif ticari aracın istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde hafif ticari aracın istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Taraklı'dan Adapazarı yönüne giden C.S. idaresindeki 34 VV 2038 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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