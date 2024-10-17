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        Taraklı'da istinat duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde hafif ticari aracın istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 17:48 Güncelleme: 17.10.2024 - 17:49
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        Taraklı'da istinat duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde hafif ticari aracın istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Taraklı'dan Adapazarı yönüne giden C.S. idaresindeki 34 VV 2038 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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