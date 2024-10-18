Babasından devraldığı muhtarlığı 35 yıldır sürdürüyor

UĞUR SUBAŞI - Sakarya'da 20 yıl muhtarlık yapan babasından görevi devralan Cihan Alemdaroğlu, 35 yıldır mahalle sakinlerine hizmet için çalışmalarına devam ediyor.

Adapazarı ilçesine bağlı yaklaşık 25 bin nüfuslu Cumhuriyet Mahallesi'nde muhtarlığı 55 yıldır Alemdaroğlu ailesi yönetiyor.

Babasının 20 yıllık muhtarlık görevinin ardından 1989 yılında mahalle sakinleri tarafından muhtar seçilen 65 yaşındaki Cihan Alemdaroğlu, 8 dönemdir güler yüzü ve tecrübesiyle vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgileniyor.

Alemdaroğlu 15 yıl önce 81 yaşında vefat eden babasının söylemlerini örnek alarak hareket ettiğini, hizmet almaya gelenlere hoş sohbet ve güler yüzle hizmet vermeye çalıştığını dile getiren Alemdaroğlu, insanları mutlu etme çabasında olduğu için bugünlere geldiklerini anlattı.

Babasının görevi bırakmak istemesi üzerine 1989'daki seçimde onun da oyunu alarak muhtar seçildiğini belirten Alemdaroğlu, hizmet ve icraatlarıyla görevi 35 yıldır yürüttüğünü kaydetti.

Mahallenin bir evladı olduğunu aktaran Alemdaroğlu, "İnsanlarla iç içeyiz. Cenazesinde, mutluluğunda, hastalık ve sıkıntılarında beraberiz. İnsanlara ne kadar yakın duruyorsanız bu süreç de o kadar uzuyor." dedi.

Vatandaşla devlet arasında köprü olduklarına işaret eden Alemdaroğlu, "Ne yapacağını bilemeyen vatandaşlara ne yapmaları gerektiği konusunu kolay yoldan tarif ediyoruz veya yardımcı oluyoruz." ifadesini kullandı.

Alemdaroğlu, devletin ihtiyaç sahiplerini çok iyi takip ederek hizmet verdiğini vurgulayarak, hayırseverleri de gerçek manada ihtiyacı olanlara yönlendirdiklerini söyledi.