Sakarya'da kestane toplarken kaybolan yaşlı adam ölü bulundu
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kestane toplarken kaybolan 72 yaşındaki kişi ölü bulundu.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kestane toplarken kaybolan 72 yaşındaki kişi ölü bulundu.
Kirazlı Mahallesi Karadere mevkisinde 17 Ekim'de bahçeye kestane toplamaya giden Alim Kasap'ın eve dönmemesi üzerine arama çalışması başlatıldı.
Jandarma, AFAD, UMKE, Orman bölge, Sakarya Arama Kurtarma ve ANDA Arama Kurtarma ekipleri, dron desteğiyle arazide arama gerçekleştirdi.
Ekiplerce evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta dere yatağında hareketsiz bulunan Kasap'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi.
Kasap'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.
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