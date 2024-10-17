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        Sakarya'da kestane toplarken kaybolan yaşlı adam ölü bulundu

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kestane toplarken kaybolan 72 yaşındaki kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 23:25 Güncelleme: 17.10.2024 - 23:25
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        Sakarya'da kestane toplarken kaybolan yaşlı adam ölü bulundu
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        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kestane toplarken kaybolan 72 yaşındaki kişi ölü bulundu.

        Kirazlı Mahallesi Karadere mevkisinde 17 Ekim'de bahçeye kestane toplamaya giden Alim Kasap'ın eve dönmemesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

        Jandarma, AFAD, UMKE, Orman bölge, Sakarya Arama Kurtarma ve ANDA Arama Kurtarma ekipleri, dron desteğiyle arazide arama gerçekleştirdi.

        Ekiplerce evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta dere yatağında hareketsiz bulunan Kasap'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi.

        Kasap'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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