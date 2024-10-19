AK Parti Arifiye İlçe Başkanlığına Veysel Ünlü yeniden seçildi

Kongrede, Çiğdem Erdoğan, Ertuğrul Kocacık, Yusuf Alemdar, Yunus Tever, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ve İlçe Başkanı Veysel Ünlü, birer konuşma yaptı.

Seyfettin Kubilay Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

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