AK Parti Arifiye İlçe Başkanlığına Veysel Ünlü yeniden seçildi
AK Parti Arifiye 6. Olağan İlçe Kongresi'nde Veysel Ünlü, yeniden başkanlığa getirildi.
AK Parti Arifiye 6. Olağan İlçe Kongresi'nde Veysel Ünlü, yeniden başkanlığa getirildi.
Seyfettin Kubilay Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.
Kongrede, Çiğdem Erdoğan, Ertuğrul Kocacık, Yusuf Alemdar, Yunus Tever, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ve İlçe Başkanı Veysel Ünlü, birer konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından tek listeyle yapılan seçimde, AK Parti Arifiye İlçe Başkanı Veysel Ünlü, yeniden başkan seçildi.
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