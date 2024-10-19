Türk Diyanet Vakıf-Sen Sakarya 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Kongreye, sendika genel başkan yardımcıları Hilmi Şanlı ve Ali Tuna, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Özden, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Kenan Toka ile sendika üyeleri katıldı.

Konuşmaların ardından kullanılan oyların 63'ünü alan Duman, Türk Diyanet Vakıf-Sen Sakarya Şube Başkanı oldu. Rakibi Vural ise 43 oy aldı.

Adapazarı ilçesindeki Demiryol-İş Sendikası binasındaki genel kurulda, Ferhat Duman ve Ersin Vural başkanlık için yarıştı.

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