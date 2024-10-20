Sakarya'da iş yerinden araç malzemeleri çalan 2 zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iş yerinden çok sayıda araç malzemesi çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Turgutlu Mahallesi'ndeki iş yerinden hırsızlık ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları incelemede, 4 araç lastiği, 4 akü, 6 marş dinamosu, 2 takograf cihazı, kamyonlarda kullanılan yatak altı buzdolabı ve 8 şarj dinamosu çalındığını tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından hırsızlığı C.G. (38) ve A.D'nin (53) yaptığını belirleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.