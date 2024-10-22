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        Sakarya'da kuzenini silahla yaralayan şüpheli yakalandı

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde, boşanma aşamasındaki ablası ile eniştesini barıştırdığı öne sürülen kuzenini silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 00:30 Güncelleme: 22.10.2024 - 00:30
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        Sakarya'da kuzenini silahla yaralayan şüpheli yakalandı
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        Sakarya'nın Geyve ilçesinde, boşanma aşamasındaki ablası ile eniştesini barıştırdığı öne sürülen kuzenini silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

        İddiaya göre, Karaçam Mahallesi'nde S.B, boşanma aşamasında olan ablası ile eniştesini barıştırdığı gerekçesiyle kuzeni F.B. (28) ile tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine silahla kuzenini vuran S.B. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Ambulansla çevredeki hastaneye kaldırılan F.B'nin, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

        Zanlı ise jandarma ekiplerince evinin yakınlarında gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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