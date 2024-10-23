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        Sakarya'da kürekler Cumhuriyet Kupası'nda çekilecek

        Serdivan Belediyesince 27 Ekim'de Cumhuriyet Kürek Kupası düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 10:10 Güncelleme: 23.10.2024 - 10:10
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        Sakarya'da kürekler Cumhuriyet Kupası'nda çekilecek
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        Serdivan Belediyesince 27 Ekim'de Cumhuriyet Kürek Kupası düzenlenecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek şampiyonaya, 30'a yakın takımdan 150'yi aşkın sporcunun katılması bekleniyor.

        Yarışlar, 27 Ekim Pazar günü saat 10.00'da Sapanca Gölü Aşağıdereköy mevkisinde yapılacak.

        Açıklamada, "Cumhuriyet'in 101. yılında kürekler Cumhuriyet için çekiliyor. Sakarya'nın kalbinde Türkiye'nin en prestijli kürek yarışlarından birini düzenliyoruz. Tüm sporseverleri bu prestijli organizasyonu izlemeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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