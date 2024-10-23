Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Coğrafi işaretli Geyve ayvası 35 ülkeye ihraç ediliyor

        ONUR ORHAN - Sakarya'nın Geyve ilçesinde 13 bin dekar alanda üretilen coğrafi işaretli Geyve ayvası, 35 ülkeden alıcı buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 11:21 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Coğrafi işaretli Geyve ayvası 35 ülkeye ihraç ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ONUR ORHAN - Sakarya'nın Geyve ilçesinde 13 bin dekar alanda üretilen coğrafi işaretli Geyve ayvası, 35 ülkeden alıcı buluyor.

        Sulu ve sert meyve yapısı, tadındaki şeker ve asit oranındaki denge dolayısıyla tercih edilen Geyve ayvası, kalitesi ve fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürüyor.

        Eylül sonu itibarıyla ağaçlardan titizlikle toplanmaya başlanan ayva, bahçede kalitesine göre ayrıldıktan sonra traktörlere yüklenerek istiflenmek üzere soğuk hava depolarına taşınıyor.

        Haziran 2020'de coğrafi işarete kavuşan Geyve ayvası, Rusya başta olmak üzere İspanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Danimarka'nın da aralarında olduğu 35 ülkeye ihraç ediliyor.

        Türkiye'deki ayva üretiminin yüzde 60'a yakınını tek başına karşılayan ilçede, hasat ekim sonu itibarıyla sona erecek.

        - "Yaklaşık 30 bin ton ayva ihracatı yapılıyor"

        Geyve Ziraat Odası Başkanı Süleyman Pınar, AA muhabirine, Türkiye'de ayvanın yüzde 60'a yakınının Geyve'de üretildiğini, Pamukova ile bu rakamın yüzde 70'leri bulduğunu söyledi.

        İlçede 13 bin dekar alanda yaklaşık 65-70 bin ton civarında ayva ürettiklerini aktaran Pınar, "Bu sene hava şartlarından dolayı ayvada kalite ve rekolte çok güzel. Fiyatlarımız da çiftçiyi mutlu edecek şekilde iyi. Çiftçi ayvada, üzümde Geyve'de altın yılını yaşayacak diyebiliriz." dedi.

        Pınar, Geyve'den 35 ülkeye ihracat yapıldığını, ilçenin Türkiye'nin dış satışta dünyada lokomotif görevi gördüğünü vurgulayarak, "Geyve'mizden yaklaşık 30 bin ton ayva ihracatı yapılıyor. En çok İspanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Danimarka ve Rusya'ya gönderiliyor. İhracatı en fazla yapılan ülke Rusya. Bu sene gerçekten memnunuz, üreticinin yüzü gülüyor. Dolayısıyla bizim de yüzümüz gülüyor. İnşallah hep böyle olur. Ayva deyip geçmeyelim. Bundan üretici 12 ay elini çekmez, yaz kış bakımı var. Kendi kendine oldu diye bir şey yok. Emek istiyor, alın teri kurumadan karşılığı da geldiği zaman çok daha güzel oluyor." diye konuştu.

        Eylül sonu itibarıyla başlayan ayva hasadının ekim sonuna doğru biteceğini dile getiren Pınar, meyvenin yüzde 50'ye yakınının dalında satıldığını kaydetti.

        - "İhracat firmalarından da yoğun istek olunca çiftçinin yüzü gülüyor"

        Geyve'de 50 dönüm alanda 20 yıldır ayva üretimi yapan 43 yaşındaki Hüseyin Gül de bu yıl zirai don olmadığı için ayvanın veriminin ve kalitesinin çok güzel olduğunu dile getirdi.

        İhracat firmalarından da yoğun istek olunca çiftçinin yüzünün güldüğünü belirten Gül, "İspanya, İngiltere, Almanya, çoğunlukla Rusya'ya, Arap ülkelerine gönderiyoruz. Son zamanlarda Avrupa Birliği üyesi ülkelere de ihracata başladık. Tabii ihracat olduğu için fiyatlar da 3-5 lira yukarı değerlendiriliyor. Çiftçi kaliteli mal çıkarırsa kazanmış oluyor." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ağabeyinin intikamı için... Kan davası!
        Ağabeyinin intikamı için... Kan davası!
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Tasarruf artık BES'te yapılıyor
        Tasarruf artık BES'te yapılıyor
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Gardıroptaki vahşete karar! Anne katilinin cezası açıklandı
        Gardıroptaki vahşete karar! Anne katilinin cezası açıklandı
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Roblox Türkiye'de ofis açıyor
        Roblox Türkiye'de ofis açıyor
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        Kedi aracılığıyla aşk ilanı
        Kedi aracılığıyla aşk ilanı
        Şizofren gencin kan donduran sözleri!
        Şizofren gencin kan donduran sözleri!
        ABD'deki McDonald's şubelerinde bakteri alarmı
        ABD'deki McDonald's şubelerinde bakteri alarmı
        Biden'dan Trump'a: "Dünya liderleri endişeli"
        Biden'dan Trump'a: "Dünya liderleri endişeli"
        FETÖ çiftliğinde defin hızırlığı mı?
        FETÖ çiftliğinde defin hızırlığı mı?
        Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1,9 milyar dolarlık finansman
        Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1,9 milyar dolarlık finansman
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        Altında çifte rekor: Yükseliş sürecek mi?
        Altında çifte rekor: Yükseliş sürecek mi?
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı

        Benzer Haberler

        Sakarya'da kürekler Cumhuriyet Kupası'nda çekilecek
        Sakarya'da kürekler Cumhuriyet Kupası'nda çekilecek
        Sakarya'da lise öğrencileri çevreci projeleri yerinde inceledi
        Sakarya'da lise öğrencileri çevreci projeleri yerinde inceledi
        Sakarya Valisi Doğan, kentteki gazeteci derneklerini kabul etti
        Sakarya Valisi Doğan, kentteki gazeteci derneklerini kabul etti
        Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
        Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
        Sakarya'da kuzenini silahla yaralayan şüpheli yakalandı
        Sakarya'da kuzenini silahla yaralayan şüpheli yakalandı
        Sakarya'da geçmişi 3 bin yıla dayanan Yağcıbedir halıları sanatseverlerle b...
        Sakarya'da geçmişi 3 bin yıla dayanan Yağcıbedir halıları sanatseverlerle b...