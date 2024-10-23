Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya Üniversitesinde "Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu" düzenlenecek

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) "Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu"na ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 16:01 Güncelleme: 23.10.2024 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya Üniversitesinde "Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu" düzenlenecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) "Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu"na ev sahipliği yapacak.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SAÜ İletişim Fakültesince TÜBİTAK işbirliğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenecek sempozyum, 30-31 Ekim'de SAÜ Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

        Bu yıl teması "İletişim Bilimleri Bağlamında Göç ve Göç Politikaları" olarak belirlenen sempozyumda "Göç ve Göç Politikaları" alt başlığı etrafında göçün ekonomik, siyasi, hukuki, kültürel ve diğer boyutları ele alınacak.

        Göç konusunu inceleyen akademisyenlerin katılacağı sempozyumda 2 gün boyunca 32 farklı üniversiteden 120 akademisyen bildirilerini sunacak.

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu ile Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün açılış konuşmalarıyla başlayacak sempozyumda, TRT Haber Koordinatörü Ahmet Görmez, gazeteci Kemal Öztürk ve Turkuvaz Medya İngiltere Temsilcisi Alpaslan Düven'in katılacağı "Göç ve Medya" başlıklı panel düzenlenecek. Panelde göç ve göç sonrası entegrasyon süreçlerinde medyanın rolü ele alınacak.

        Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel'in "Çatışma Yönetimi", Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan'ın "Sığınmacı ve Düzensiz Göçmen Haberciliğinde Etik Sorunlar" başlıklı konuşma yapacağı sempozyumda, Romanya Kültür Derneği Yöneticisi Andera Reisz "Göç ve Sinema" üzerine sunum gerçekleştirecek.

        Sempozyum, iletişim akademisyenlerinin çevrimiçi ve yüz yüze sunumlarının ardından son bulacak

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        IMF'den Türkiye açıklaması
        IMF'den Türkiye açıklaması
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        2 çocuğunu boğarak öldürmüştü! Cani babanın akıl sağlığı raporu belli oldu!
        2 çocuğunu boğarak öldürmüştü! Cani babanın akıl sağlığı raporu belli oldu!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        Yuttuğu çatal bilimsel makaleye konu olacak
        Yuttuğu çatal bilimsel makaleye konu olacak
        NATO'dan Türkiye'nin BRICS ile çalışması konusunda açıklama
        NATO'dan Türkiye'nin BRICS ile çalışması konusunda açıklama
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        İstanbul'da park yeri cinayeti: Defalarca bıçakladı
        İstanbul'da park yeri cinayeti: Defalarca bıçakladı
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Sahtekârların listesi genişliyor
        Sahtekârların listesi genişliyor
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        İTO'dan AB'ye vize tepkisi
        İTO'dan AB'ye vize tepkisi
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Savunma fonu paketi gözden geçirilecek
        Savunma fonu paketi gözden geçirilecek
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı

        Benzer Haberler

        BBP İstanbul İl Başkanı İlgar'dan Erenler Belediyesine ziyaret
        BBP İstanbul İl Başkanı İlgar'dan Erenler Belediyesine ziyaret
        Sakarya ve çevre illerde PTT'nin 184. kuruluş yılı kutlandı
        Sakarya ve çevre illerde PTT'nin 184. kuruluş yılı kutlandı
        Sakarya Gazeteciler Birliğinden Bakırtaş ve Özdemir'e "hayırlı olsun" ziyar...
        Sakarya Gazeteciler Birliğinden Bakırtaş ve Özdemir'e "hayırlı olsun" ziyar...
        Coğrafi işaretli Geyve ayvası 35 ülkeye ihraç ediliyor
        Coğrafi işaretli Geyve ayvası 35 ülkeye ihraç ediliyor
        Sakarya'da kürekler Cumhuriyet Kupası'nda çekilecek
        Sakarya'da kürekler Cumhuriyet Kupası'nda çekilecek
        Sakarya'da lise öğrencileri çevreci projeleri yerinde inceledi
        Sakarya'da lise öğrencileri çevreci projeleri yerinde inceledi