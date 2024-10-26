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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 09:58 Güncelleme: 26.10.2024 - 10:05
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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İstanbul'dan getirilen uyuşturucu maddenin ilçede satılacağı bilgisine ulaştı.

        Ekiplerce bir araçta yapılan aramada 1020 gram metamfetamin ele geçirildi, şüpheli M.Ö. gözaltına alındı.

        Savcılık sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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