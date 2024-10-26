Karasu'da 44 hafız için icazet töreni yapıldı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde eğitimini tamamlayan 44 hafız için icazet töreni düzenlendi.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde eğitimini tamamlayan 44 hafız için icazet töreni düzenlendi.
Atatürk Bulvarı'nda bir araya gelen genç hafızlar, Karasu İlçe Müftüsü Mehmet Çelebi ve vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde Ulu Camisi'ne kadar yürüdü.
Yürüyüşün ardından Ulu Camisi'nde gerçekleştirilen törende, Karasu Merkez Kur'an Kursu'nda eğitimlerini tamamlayan 44 hafıza icazet belgeleri verildi.
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