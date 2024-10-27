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        CHP Sakarya heyetinden kent protokolüne ziyaretler

        CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu ve parti yönetimi, kent protokolüne çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 09:45 Güncelleme: 27.10.2024 - 09:48
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        CHP Sakarya heyetinden kent protokolüne ziyaretler
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        CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu ve parti yönetimi, kent protokolüne çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Partiden yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Vali Rahmi Doğan'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dileyen heyet, Sakarya'nın genel durumu ve gelecekteki projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

        Heyet, daha sonra İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile bir araya geldi. Emniyet teşkilatının önemine işaret eden Curoğlu, Sakarya'da asayişin sağlanmasına yönelik yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, Doğuş'a başarılarının devamını diledi.

        Günün son ziyaretini Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a gerçekleştiren Curoğlu ve beraberindeki heyet, yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

        Curoğlu, yerel yönetimlerin halkla bütünleşmesine vurgu yaparak işbirliği mesajı verdi. Sakarya halkının yararına olacak her türlü çalışmanın destekçisi olduklarını aktaran Curoğlu, görüşmelerin verimli geçtiğini ifade etti.

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