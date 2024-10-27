AK Parti Akyazı İlçe Başkanı yeniden Ekrem oldu

Kongreye, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, AK Parti 22. ve 23. Dönem Sakarya Milletvekili Recep Yıldırım, Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, Türk Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve partililer katıldı.

Kongrede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan ve Ali İnci, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İl Başkanı Yunus Tever ve İlçe Başkanı Mesut Ekrem birer konuşma yaptı.

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