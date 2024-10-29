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        Sakarya'da piknik tüpünün patlamasıyla çıkan yangında ev hasar gördü

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir evde balkondaki piknik tüpünün patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 09:16 Güncelleme: 29.10.2024 - 09:23
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        Sakarya'da piknik tüpünün patlamasıyla çıkan yangında ev hasar gördü
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir evde balkondaki piknik tüpünün patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Beşköprü Mahallesi 3164. Sokak'ta bir apartmanın ikinci katının balkonunda bulunan piknik tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı.

        Sesleri duyan ev sakinleri, hızla dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, alevleri büyümeden söndürdü.

        Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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